Мининфраструктуры создает единое информационное пространство морского и речного транспорта

Министерство инфраструктуры Украины создает единое информационное пространство, содержащее подробные данные о грузопотоках, основных средствах портов, финансовых показателях деятельности предприятий морской отрасли. Как сообщила УНИАН пресс-служба Мининфраструктуры, соответствующую Информационно-аналитическую логистическую систему морского и речного транспорта (ИАЛС МРТ) разработали и представили специалисты Информационно-аналитического центра морского и речного транспорта.

Система призвана обрабатывать и обобщать нормативно-справочную информацию, касающуюся стран, портов Украины, причалов, судов, грузов. Кроме того, в системе будет отображена информация о грузообороте портов (судозаходы, грузовые операции, планы грузопереработки), данные об основных средствах предприятия отрасли (перечень основных средств, их стоимость, износ), тарифы и сборы.

ИАЛС МРТ будет также содержать всю финансовую отчетность предприятий морского и речного транспорта. Информация в ИАЛС МРТ будет поступать непосредственно от предприятий отрасли и оперативно обновляться.

Кроме отображения статистической информации, ИАЛС МРТ позволит осуществлять ее оценку, анализ, сравнение оперативных и отчетных данных, получать информацию в любом разрезе в режиме реального времени.

Как считают в министерстве, внедрение ИАЛС МРТ позволит получить оперативную, статистическую и аналитическую информацию, значительно упростит документооборот и количество отчетов, представляемых в бумажном виде. С помощью системы Министерство инфраструктуры Украины и отраслевые органы управления будут иметь информационно-аналитические ресурсы для принятия стратегических и оперативных решений по морской отрасли Украины.