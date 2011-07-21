В Николаевской области перевозки грузов выросли на 4,4%

В январе-июне 2011 года в Николаевской области перевезено 2 млн. 637,6 тыс. тонн грузов (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями), что на 4,4% больше, чем в январе-июне 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Отмечается, что перевозки в области в первом полугодии т.г. осуществлялись только автомобильным транспортом. Грузооборот составил 453,8 млн. т/км и увеличился на 6,1% по сравнению с январем-июнем 2010 г.

Кроме того, на причалах торговых портов и других предприятий Николаевской области за полгода обработано 11,7 млн. тонн грузов, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. За шесть месяцев т.г. обработано 1 170 суден, из них 1 099 – зарубежных и инфрахт.

Также сообщается, что услугами автомобильного, водного и электротранспорта в области в первом полугодии т.г. воспользовались 74 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 817,2 млн. пасс./км, что, соответственно, на 0,4% и 7,3% меньше, чем в январе-июне год назад.