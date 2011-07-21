В Киевской области нетрезвый водитель насмерть сбил работника ГАИ

В городе Фастове Киевской области нетрезвый водитель сбил работника ГАИ.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области.

В частности, по данным правоохранительных органов, в 1.45 ночи во время несения службы на перекрестке улиц Соборная и Красноармейская патруль ДПС ГАИ заметил нарушителя правил дорожного движения, который двигался по противоположной стороне без включенных фар. Один из инспекторов, 41-летний старший лейтенант, остановив водителя, направился к нему по пешеходному переходу. В это время по улице Соборная в направлении улицы Героев Танкистов на большой скорости на красный сигнал светофора двигался автомобиль «Ford Scorpio». Не снижая скорости, водитель автомобиля сбил лейтенанта и скрылся с места происшествия.

От удара работник ГАИ отлетел на 30 метров, он умер на месте происшествия.

Водителя «Ford Scorpio» догнал напарник погибшего примерно через полтора километра.

В соответствии с результатами медицинского осмотра, в крови водителя, 41-летнего местного жителя, обнаружили 3.8 промилле алкоголя. Обстоятельства происшествия выясняет следствие.

По факту аварии проводится служебное расследование.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.