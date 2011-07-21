«Укрзализныця» обсуждает вопрос совместного использования вагонов с соседними странами

«Укрзализныця» обсуждает возможность решения вопроса дефицита вагонов и их совместного использования со странами СНГ.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», об этом шла речь сегодня в Киеве в ходе начала переговоров руководства «Укрзализныци» с делегацией Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества.

В переговорах принимают участие генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК, заместитель генерального директора Петр НАУМЕНКО, председатель Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества Петр КУЧЕРЕНКО и его заместитель Игорь ИВАНОВ.

Согласно сообщению, участники переговоров планируют рассмотреть ряд вопросов, связанных с совместным использованием грузовых вагонов, поиском эффективных решений по уменьшению порожнего пробега и т.д..

"Мы настроены на конструктивный диалог в решении вопросов дефицита подвижного состава и его эффективного совместного использования. Как и в других странах, у нас сегодня не хватает грузовых вагонов. 11-12 тысяч украинских вагонов используется за пределами страны, из которых почти 9 тыс. - в России. Как следствие, ежесуточно украинские железные дороги недогружают до 2 тыс. вагонов. При этом Украина увеличила нагрузку в Россию в 2 раза, а наши российские коллеги — уменьшили», - отметил В.КОЗАК. По его словам, ведомство должно решить проблему нехватки вагонов. «Сегодня сложилась парадоксальная ситуация: мы для нужд РЖД отправляем грузы в собственных вагонах, при этом назад не получаем полувагоны вовремя. Понимаю, в России возникли сложности в управлении собственным вагонным парком, однако мы не можем решать эти проблемы за счет интересов украинских предприятий. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, Кабинет министров Украины поставили четкую задачу перед «Укрзализныцей» - обеспечить потребности наших предприятий в грузовых перевозках на 100%, украинская железная дорога не может подводить производителей, мы должны в полном объеме выполнять заявки на перевозку грузов ", - подчеркнул В.КОЗАК.

В связи с этим украинская сторона предложила снять ограничения на срочное возвращение вагонов и значительно увеличить штрафные санкции за невозвращение вагонов в установленные сроки. В ходе переговоров В.КОЗАК также информировал о процессах, которые планирует осуществить «Укрзализныця» для усовершенствования системы перевозок грузов, в частности, о намерениях по закупкам нового подвижного состава, создании операторских компаний на базе вагоноремонтных заводов, а также - единого логистического центра.

Справка УНИАН. Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества является постоянно действующим исполнительным органом Совета. Главная цель Совета - координация работы железнодорожного транспорта на международном уровне, выработка согласованных условий и принципов работы железнодорожного транспорта для обеспечения функционирования и развития транспортно-экономических связей между государствами СНГ, а также с третьими странами, принятие нормативных документов в рамках своей деятельности.