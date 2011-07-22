Польский доклад о причинах Смоленской катастрофы будет опубликован не позднее 29 июля - Туск

Итоговый доклад польской комиссии о причинах и обстоятельствах авиакатастрофы под Смоленском будет опубликован не позднее 29 июля.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд ТУСК, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что публикация доклада задерживается из-за проблем с переводом на русский.

"29 июля, независимо от темпов перевода, я объявляю 29 июля датой презентации (доклада). 29 июля - это дедлайн, до этого срока мы должны быть готовы", - сказал польский премьер.

По словам Д.ТУСКА, даже если переводчики не завершат работу к этому сроку, Польша обнародует ключевые тезисы доклада не позднее 29 июля.

Как сообщалось, доклад польской правительственной комиссии объемом около 300 страниц был передан премьеру Польши 27 июня. Тогда же Д.ТУСК отдал доклад переводчикам, которые переводят его на российский и английский языки.

Президентский самолет Ту-154М потерпел крушение под Смоленском при заходе на посадку на аэродром "Смоленск - Северный" 10 апреля 2010 года. Кроме Президента Польши Леха Качинского, на борту находилась его супруга, а также часть руководства страны, которые направлялись на памятные мероприятия в Катынь. Погибли все 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа.

Справка УНИАН. В январе этого года контролируемая российской властью Межгосударственная авиационная комиссия в окончательном докладе о причинах Смоленской авиакатастрофы всю вину за трагедию возложила на поляков. МАК утверждает, что пилоты правительственного Ту-154 под давлением высокопоставленных должностных лиц на борту машины пытались посадить самолет „любой” ценой.

По предварительным оценкам польских экспертов, пилоты в действительности не пытались посадить самолет, но не успели – по пока не обнародованным причинам - поднять его на безопасную высоту после того, как машина прошла „высоту принятия решения” - 100 метров над землей.