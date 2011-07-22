На трех улицах Винницы обустраивают велосипедные дорожки

В Виннице появились велосипедные дорожки, которые обозначены соответствующей дорожной разметкой, а также установлены предупредительные знаки для водителей автомобилей.

Согласно информации Департамента связей со СМИ Винницкого городского совета, создаются велосипедные дорожки пока на трех улицах: Хмельницкое шоссе, проспект Космонавтов и проезд Пирогова (от улицы Зодчих до улицы Келецкой). Общая протяженность велосипедных полос составит около 6,4 километра, стандартная ширина в одном направлении - 1 м, а местами предусмотрено сужение до 0,75 м. Расчетная пропускная способность одной полосы - от 50 до 300 велосипедистов в час.

На сегодняшний день работы по обустройству велосипедных дорожек в двух направлениях уже проведены на проспекте Космонавтов. Полоса для движения велосипедистов выделена на проезжей части, ее протяжённость составляет 1,65 км.

Винницкие велосипедисты, которые входят в состав рабочей группы, удовлетворены результатами работы. Они считают, что со временем и водители, и пешеходы привыкнут к еще одним участникам дорожного движения, велосипедистам, и научатся считаться с ними. «Для Винницы, как для города, который двигается в европейском направлении, это логически, что появляются такие велосипедные дорожки. Это свидетельствует и о том, что уважаются права любого участника дорожного движения, в том числе и велосипедистов, и уделяется внимание именно экологическому виду транспорта», - прокомментировал соответствующее нововведение велосипедист Руслан ЛЕВЧУК.

К началу августа велосипедные дорожки появятся на улице Хмельницкое шоссе (протяжённость 3,6 км) и по проезду Пирогова (протяжённость 1,15 км).

Городской председатель Владимир ГРОЙСМАН отметил, что такой способ определения мест для движения велотранспорта удобен и эффективен. «Мы отработаем постоянно действующую программу - и каждый год в городе будет появляться все больше велосипедных дорожек. Мы будем развивать и поддерживать этот вид транспорта, который с одной стороны является полезным для здоровья, с другой - экологически чистый. Но вместе с тем нам нужно проводить и разъяснительную работу среди водителей: они должны быть внимательнее, понимать, что велосипедисты - это тоже участники дорожного движения, которых тоже нужно уважать. Я думаю, со временем культура водителей на дорогах города будет выше и в отношении пешеходов, и в отношении велосипедистов, и друг к другу», - сказал мэр Винницы.

В.ГРОЙСМАН также отметил, что на втором этапе реализации проекта предусматривается устройство стоянок велосипедистов возле торговых центров и общественных зданий на пути движения велосипедистов. Сейчас ведутся переговоры с торговыми центрами по поводу устройства ими велостоянок. Администрации двух торговых центров их уже оборудовали - это «Фериде-Плаза» и «Петроцентр».