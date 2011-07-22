ОЖД и «Трансинвестсервис» ввели в эксплуатацию новое железнодорожное полотно

Компания «Трансинвестсервис» и Одесская железная дорога ввели в эксплуатацию вновь построенные 5,5 км магистральной линии на железнодорожном перегоне разъезд 18 км - путевой пост 24 км участка Черноморская — Береговая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Как отмечается в сообщении, проложенная колея - это первый пример государственно-частного партнерства в Украине: руководству «Трансинвестсервиса» и «Укрзализныци», в частности, Одесской железной дороги, пришлось приложить максимум совместных усилий, чтобы решить все проблемы и построить данный участок пути.

Как отмечается в сообщении, открытие этого второго пути на перегоне разъезд 18 км - путевой пост 24 км участка Черноморская - Береговая - часть большого совместного проекта, направленного на увеличение пропускной способности участка Черноморская-Береговая. Проект включает развитие технических средств станций Черноморская, Береговая, разъезда 18 км, постов 24 км и 30 км, а также строительство второго главного пути на перегонах пост 5 км - разъезд 18 км, пост 24 - пост 30 км, пост 30 км - станция Береговая.

«Сегодня мы сдаем первый этап - 5,5 км, которые позволят увеличить пропускную способность участка и перерабатывающую способность станций и портов», - подчеркнул начальник Одесской железной дороги Николай ЛУХАНИН.

Напомним, Одесская железная дорога совместно с ООО «Трансинвестсервис», начиная с 2007 года, реализуют проект увеличения пропускной способности участка Черноморская-Береговая за счет строительства второго главного пути с реконструкцией контактной сети и автоблокировки. Длина участка составляет 5,5 км. Данный участок оборудован средствами автоблокировки, электрической централизации и контактной сетью.