Кабмин предлагает увеличить штраф за нарушение правил дорожного движения для маршруток

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду Украины проект Закона Украины "О внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности водителей транспортных средств за нарушение правил движения и остановку на полосе для маршрутных транспортных средств".

Как передает корреспондент УНИАН, данным законопроектом предлагается внести изменения в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Изменениями предусмотрено увеличить штраф за непредоставление предпочтения маршрутным транспортным средствам, в том числе нарушение правил движения и остановку на полосе для маршрутных транспортных средств. За это нарушение предлагается штраф от тридцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан (сегодня за непредоставление предпочтения в движении маршрутным транспортным средствам предусматривается штраф от двадцати пяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан - УНИАН).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие данного законопроекта “должно обеспечить использование полос движения маршрутных транспортных средств по назначению, уменьшит заторные явления на улицах городов”.