Задержан начальник Одесского морского торгового порта

Задержан начальник ГП «Одесский морской торговый порт».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры АРК, в отношении него прокуратурой Крыма расследуется уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, незаконно израсходовало в пользу коммерческой структуры на ремонт гостиницы «Одесса» свыше 170 тыс. грн.

Начальник порта задержан в порядке ст. 115 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие по делу продолжается.

Вместе с тем, в пресс-службе ОМТП агентству УНИАН сообщили, что официально начальник ГП «Одесский морской торговый порта Николай ПАВЛЮК находится в отпуске и не смогли дать никаких комментариев по поводу сообщения прокуратуры АРК.