«Укрзализныця» объявляет открытые торги на приобретение локомотивов

«Укрзализныця» подготовила все необходимые документы для объявления открытых торгов на приобретение локомотивов и направила сегодня, 22 июля, соответствующее объявление на официальный общегосударственный веб-портал «Государственные закупки». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Тендер объявляется на 4 лота. Срок поставки товаров - 2012-2016 годы.

По условиям конкурса, до 09.00 25 августа будет продолжаться процесс получения предложений, в этот же день состоится раскрытие конкурсных торгов.

Подробности объявления, а также документация конкурсных торгов - на официальных сайтах по государственным закупкам.

Как напоминают в ведомстве, задача по обновлению локомотивного парка была поставлена перед «Укрзализныцей» Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и вице-премьер-министром - министром инфраструктуры Украины Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ.

В частности, генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК заявил о необходимости кардинального обновления локомотивного парка украинских железных дорог и необходимости принятия специальной пятилетней программы обновления локомотивного парка.

Напомним, что 20 июля 2011 года «Укрзализныця» подписала два меморандума о сотрудничестве по производству грузовых электровозов. Первый - с ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «Лугансктепловоз» о строительстве для украинских железных дорог 292 грузовых электровозов серии 2ЭЛ-4 в течение 2012-2016 годов. Второй - с АО "Электровозостроитель" (Грузия) на производство 141 магистрального грузового электровоза постоянного тока ВЛ11М/6 и их аналогов 8Э1і на протяжении 2012-2016 годов.