Google отсудил домен Google.UA

Компания Google (США) отстояла в суде свое право на домен Google.UA.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе администратора «Хостмастер».

До недавнего времени этот домен использовался украинской фирмой "ГОУ ОГЛЕ" и перенаправлял посетителей на сайт знакомств "Кохаймось". После судебной победы Google и выполнения всех формальностей, домен делегирован всемирно известной компании, владеющей поисковой системой и множеством онлайн-сервисов.

В большинстве случаев Google использует страновые домены верхнего уровня - такие как google.ru, google.kz или google.de. Однако, при заходе на google.ua до сих пор посетители попадали не на головную страницу поисковой системы, а на сайт знакомств. Дело в том, что google.ua был делегирован украинской фирме "ГОУ ОГЛЕ", которой с 2006 года принадлежат ТМ Google і Go Ogle, зарегистрированные в Украине по классам 9 (научные приборы, компьютеры, кассовые и счетные машины) и 45 (социальные, охранные услуги, брачные агентства).

Тем не менее, учитывая всеобщую мировую известность компании и ТМ Google, сформированную задолго до 2006 года, суд, в конце концов, решил доменный спор в пользу поисковой системы.

«Помимо всего прочего, это говорит еще и о том, что украинская судебная система способна работать и с этой проблематикой. Не исключено, что у судей будет немало работы, поскольку киберсквоттерами зарегистрирован еще целый ряд доменов с "громкими" именами: к примеру - interfax.ua, fortune.ua, naftogaz.ua...», - отмечается в сообщении.

Для более скорого и эффективного разрешения подобных ситуаций в дальнейшем компания "Хостмастер" - реестр .UA - планирует перейти к UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) - единой политике разрешения доменных споров в соответствии с практикой WIPO (World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center). Как досудебное средство UDRP не отменяет возможности судебного разбирательства, но позволяет не доводить дело до суда и отличается быстротой, дешевизной и удобством для сторон.

Справка УНИАН. Компания Google основана в 1998 году, владеет крупнейшей в мире поисковой системой. Доход компании Google в 2010 году составил более 29 млрд. долл.

ООО «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области Интернет-технологий - администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия. ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и осуществляет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.