ПЖД направила на ремонтно-путейные работы 130,5 млн. грн.

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за I полугодие 2011 г. направила на ремонтно-путейные работы 130,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Согласно сообщению, за указанный период на магистрали разным видам ремонта подверглись 157,4 км железнодорожного пути, что на 5,4 км больше аналогичного периода 2010 г. С начала т. г. капитально отремонтированы 73,4 км пути, комплексно оздоровлено 44 км.

Также за I полугодие ПЖД модернизировала 30 комплектов стрелочных переводов на сумму 16,5 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «Приднепровская железная дорога» ежегодно перевозит более 90 млн. пассажиров и до 100 млн. тонн грузов. В ее состав входят 4 дирекции железнодорожных перевозок – Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская.