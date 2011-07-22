Риэлторы не ожидают снижения стоимости паркомест в Киеве

Президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр РУБАНОВ не ожидает снижения стоимости машиномест на паркингах в Киеве до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

По его данным, стоимость 1 кв. м паркоместа с весны 2008 года снизилась на 50-55% по сравнению с весной 2011 года – с 55 тыс. долл. за паркоместо в околоцентральных районах города до около 20-25 тыс. долл.

«Уже дешеветь паркоместа не будут. Их очень мало, а люди понимают, что транспорт нужно где-то держать, а транспорт на улице возле дома - это не самое лучшее место», - добавил А.РУБАНОВ.