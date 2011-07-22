Янукович подписал закон об упрощении доступа на рынок телекоммуникационных услуг

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения условий доступа на рынок телекоммуникационных услуг». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения условий доступа на рынок телекоммуникационных услуг».

Законом отменяется лицензирование ряда видов деятельности в сфере телекоммуникаций (местной фиксированной связи, фиксированной связи с беспроводным доступом, мобильной связи, предоставления услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей, сетей эфирного теле- и радиовещания, проводного радиовещания и телесетей, предоставления в пользование местных каналов электросвязи) и предусмотрен переход на регистрационную основу их осуществления.

Законом предусматривается, что деятельность в сфере телекоммуникаций осуществляется при условии включения в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций, а в определенных законом случаях также при наличии соответствующих лицензий и/или разрешений.

Субъекты ведения хозяйства, желающие осуществлять деятельность в сфере телекоммуникаций, обязаны не менее чем за месяц до ее начала подать в НКРС заявление о включении в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций по форме, которая утверждается НКРС. К заявлению заявитель прилагает выдержку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей.

В случае, если вид деятельности, которую намеревается осуществлять субъект ведения хозяйства, нуждается в получении лицензии и/или разрешений, то одновременно с заявлением на регистрацию подается заявление и пакет документов на получение лицензии и/или разрешений.

Решение о включении субъекта ведения хозяйства в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций принимается НКРС на протяжении 10 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления субъекта ведения хозяйства.

Сообщение о включении субъекта ведения хозяйства в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций НКРС направляет заявителю на протяжении трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Лицензированию подлежат такие виды деятельности в сфере телекоммуникаций: предоставление услуг фиксированной телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставление в пользование каналов электросвязи; предоставление услуг фиксированной телефонной связи с использованием беспроводного доступа к телекоммуникационной сети с правом технического обслуживания и предоставление в пользование каналов электросвязи; предоставление услуг подвижной (мобильной) телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставление в пользование каналов электросвязи и тому подобное.

Радиоэлектронные средства и излучающие устройства, которые ввозятся из-за границы, реализуются и эксплуатируются в Украине, должны иметь выданный в установленном порядке документ о подтверждении их соответствия стандартам и быть промаркированными учетными марками, которые подтверждают законность их ввоза, реализации и эксплуатации в Украине и обеспечивают контроль над их оборотом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.