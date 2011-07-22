Янукович подписал закон о ратификации Соглашения о создании в СНГ сети ИМЦ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки»

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины ратифицировала соответствующее соглашение 6 июля. Оно было подписано в Санкт-Петербурге 21 мая 2010 года.

В соглашении отмечено, что его целью является проведение мероприятий по дальнейшему созданию, использованию и развитию национальных сетей информационно-маркетинговых центров на согласованной сторонами методологической основе и объединению их в межгосударственную сеть для продвижения товаров и услуг государств – участников этого соглашения на их национальные рынки для целей повышения эффективности внешнеэкономической деятельности. Им предусмотрено, что стороны создают, используют и развивают национальные сети ИМЦ с дальнейшим объединением их в межгосударственную сеть ИМЦ и осуществлением на его основе электронной торговли для решения таких основных задач: содействие на системной основе обеспечению организаций и граждан товарами, работами и услугами, государствами происхождения которых являются государства – участники соглашения; обеспечение информационного взаимодействия между производителями и потребителями в сфере производственного потребления, а также между производителями и органами государственной власти государств – участников соглашения, которые осуществляют закупку продукции (работ, услуг) для государственных потребностей, а также для создания условий для формирования производственных заказов, развития производственной кооперации и привлечения финансовых средств и других видов инвестиций в развитие и модернизацию производства; обеспечение заключения соглашений с использованием средств электронной торговли; обеспечение услуг электронного взаимодействия, общих форматов предоставления информации, унифицированного документирования операций и обмена электронными сообщениями, которые имеют юридическую силу, между участниками электронной торговли и другими субъектами сети ИМЦ в ходе взаимодействия; обеспечение информационной безопасности во время электронного взаимодействия государственных и коммерческих организаций – участниц межгосударственной сети ИМЦ; создание базы данных о производителях товаров и услуг, которые функционируют в государствах – участниках этого соглашения.

Межгосударственная сеть ИМЦ базируется на: структуризации электронных информационных ресурсов; широком наборе электронных сервисов для создания информационных систем и осуществления их электронного взаимодействия.

В межгосударственной сети ИМЦ во время создания национальных сетей ИМЦ и организации их электронного взаимодействия стороны придерживаются таких условий и принципов: проведение общих мероприятий по созданию, использованию и развитию межгосударственной сети ИМЦ осуществляется на принципах равноправия и взаимной выгоды с учетом экономических и географических особенностей каждого государства – участника соглашения; осуществление информационного взаимодействия на основе согласованных форматов и стандартов обмена данными, в том числе средств по обеспечению информационной безопасности; реализация программно-технических и технологических решений, которые обеспечивают последовательность, наращивание и развитие функциональных возможностей межгосударственной сети ИМЦ без ее коренной реконструкции; обеспечение сохранности и безопасности данных; обеспечение достоверности данных; обеспечение подлинности и целостности данных; обеспечение условий необходимости и достаточности информационных ресурсов о товарах и услугах, исходя из потребностей национальных производителей; использование средств для возобновления функционирования межгосударственной сети ИМЦ после сбоев.

Соглашение ратифицировано Верховной Радой Украины с оговорками.