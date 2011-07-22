«Укрзализныця» предложила доработать соглашение об управлении парком грузовых вагонов СНГ

«Укрзализныця» предложила руководству Дирекции Совета и руководителям железнодорожных администраций государств-участников Содружества Независимых Государств доработать проект Соглашения о Единой системе управления и использования парка грузовых вагонов для его рассмотрения на 55 заседании Совета.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», об этом шла речь 21-22 июля в Киеве в ходе переговоров руководства «Укрзализныци» с делегацией Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.

В частности, обсуждались сдерживающие факторы, мешающие подписать Соглашение о Единой системе управления и использования парка грузовых вагонов.

Как отметил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК, необходимо четко определиться с ключевыми вопросами, а именно: с какой целью создается совместный парк, на каких базовых принципах.

В частности, он отметил, что сложившаяся ситуация с управлением парком грузовых вагонов в Российской Федерации, требует детального анализа и обсуждения. «На сегодня кажется нецелесообразным решать проблемы управления перевозочным процессом в России путем создания нового органа. Мы должны помочь и найти выход из ситуации, в которую попала транспортная железнодорожная отрасль РФ на уровне эффективных управленческих решений, а не на уровне перекачки собственных вагонов для нужд российской экономики», - отметил он.

Как отмечалось, соглашение требует доработки, в частности, необходимо включить в Соглашение разработку регламента передачи вагонов в единый парк, порядка управления этим парком и взаиморасчетов за пользование этими вагонами, четко регламентировать процессы поступления и выхода из организации. Как один из вариантов, «Укрзализныця» рассматривает возможность заключения двусторонних или многосторонних договоров или отдельных соглашений между железнодорожными администрациями, которые позволяют проверить на практике механизм совместного эффективного управления единым парком. Это позволит приобрести опыт совместного управления процессами перевозок.