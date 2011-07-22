В Киеве до 24 июля ограничено движение транспорта на бульваре Леси Украинки
18:47, 22 июля 2011Транспорт/Связь
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В Киеве из-за капитального ремонта проезжей части на бульваре Леси Украинки, с 23 часов 22 июля до 6 часов 24 июля будет частично ограничено движение автотранспорта на участке от ул. Кутузова до ул. Госпитальная.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК «Киевавтодор».
Руководство коммунальной корпорации просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным со временным запрещением движения.
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