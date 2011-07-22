Почти 1,8 тыс. проводников и работников вокзалов окончили курсы иностранного языка

В рамках подготовки железнодорожной отрасли к проведению в Украине футбольного Чемпионата Европы 2012 года, по оперативным данным, 1 тыс. 772 проводника, члена бригад поездов и работника железнодорожных вокзалов окончили курсы по изучению иностранного языка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

В настоящее время обучение проходят еще 540 железнодорожников.

Всего в 2011 году профессиональному общению на иностранных языках «Укрзализныця» обучит 2 тыс. 922 работника пассажирского хозяйства.

В Мининфраструктуре заверяют, что к Евро-2012 обслуживающий персонал украинских железных дорог будет полностью обеспечен словарями и разговорниками по иностранным языкам.

В частности, для проведения учебного процесса в этом году закуплено 2 тыс. 655 экземпляров словарей, учебников и пособий по иностранным языкам.