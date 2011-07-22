Начальник Одесского порта был задержан в Киеве и доставлен в Симферополь
Начальник ГП «Одесский морской торговый порт» Николай ПАВЛЮК был задержан сегодня в Киеве по подозрению в злоупотреблении служебным положением и доставлен в изолятор в Симферополе.
Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре АРК.
По информации прокуратуры, в отношении Н.ПАВЛЮКА прокуратурой Крыма расследуется уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
«Должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, незаконно израсходовало в пользу коммерческой структуры на ремонт гостиницы «Одесса» свыше 170 тыс. грн.», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры АРК.
«Дело по факту возбудила в июне одесская прокуратура, и по решению Гепрокуратуры оно было передано для расследования в Крым, недавно мы возбудили дело в отношении лица - начальника порта», - сказал агентству УНИАН источник в прокуратуре АРК.
Начальник порта задержан в порядке ст. 115 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Вместе с тем, в пресс-службе ОМТП агентству УНИАН сообщили, что официально начальник ГП «Одесский морской торговый порта Николай ПАВЛЮК находится в отпуске и не смогли дать никаких комментариев по поводу задержания.