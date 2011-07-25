ЮЖД вводит новую систему сигнализации на направлении Полтава-Кременчуг

Сегодня, 25 июля, с 9.00 на перегоне Малая Перещепинская – Новые Санжары и на самой станции Н.Санжары Южной железной дороги выключены все устройства старой системы сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), в строй вводится новая система электрической централизации и автоблокировки с тональными рельсовыми цепями и централизованным расположением аппаратуры (АБТЦ-2000).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Стоимость системы - около 22 млн. грн. Согласно сообщению, прежняя линейно-проводниковая автоблокировка постоянного тока, построенная в начале шестидесятых годов прошлого столетия, являлась самой первой системой автоблокировки в Советском Союзе. Таким образом, она чрезвычайно устарела и давно себя изжила.

Подключение и регулировка АБТЦ-2000, регулировка и переключение нового поста электрической централизации станции Новые Санжары сейчас проводятся силами лучших специалистов хозяйства сигнализации и связи Южной железной дороги. Согласно сообщению, до 30 июля, на время пуско-наладочных работ, управление движением по перегону будет осуществляться с помощью телефонной связи, маршруты на станции Новые Санжары будут устанавливаться вручную. А в 9 часов утра 30 июля новая система СЦБ на перегоне Малая Перещепинская – Новые Санжары будет включена в постоянную эксплуатацию. Как отмечают на ЮЖД, сейчас модернизация устройств электрической централизации и блокировки проводится на всем участке от ст. Новые Санжары до Кременчуга.

Напомним, что работы по строительству новых систем СЦБ и связи участка Полтава — Кременчуг выполняются в рамках комплексной модернизации этого стратегического направления, одной из главных составляющих которой является электрификация. Переход на участке на электротягу, который запланирован на ноябрь т.г., позволит в преддверии Евро-2012 разделить грузовое и пассажирское движение. Также грузопотоки уже электрифицированного хода (граница РФ — Купянск — Основа — Харьков — Полтава) получат выход к отечественным черноморским портам, что повысит конкурентоспособность Украины на рынке транспортных услуг за счет снижения себестоимости перевозок; будет сделан важнейший шаг в деле обеспечения экологической безопасности и энергетической независимости страны.