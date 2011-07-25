Мининфраструктуры запретило эксплуатацию 15 судов

По итогам внеочередных проверок судов возрастом более 25 лет запрещена эксплуатация 15 из них.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Как отмечается в сообщении, всего с 12 июля Госфлотинспекцией Украины было осуществлено 157 внеочередных проверок по всей Украине.

Среди основных недостатков, выявленных в ходе проверок: отсутствие действующих судовых документов; недостатки в ведении судового журнала (не ведется учет пассажиров на борту и отчеты о проведении инструктажей пассажиров по пользованию спасательными средствами); требует корректировки расписание по тревогам; не ведется корректура карт и пособий для плавания; на судах не проводятся учебные тревоги; неудовлетворительное техническое состояние и недостаточное количество спасательных средств; необходимость обновления схем и путей эвакуации пассажиров при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Согласно сообщению, кроме того, 38 пассажирских судов, которые, по информации Регистра судоходства Украины, имеют классификационные документы, по текущему состоянию на сегодня выведены из эксплуатации.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины инициировало проведение внеочередных проверок судов возрастом более 25 лет. Они стартовали 12 июля. Такое решение принято в связи с катастрофой пассажирского судна «Булгария» (1955 года постройки), которая произошла 10 июля около села Сюкеево Канско-Устинивского района Республики Татарстан (Российская Федерация) в 3 км от берега на реке Волга.

Проверки осуществлялись в соответствии с требованиями Инструкции о досмотре судов, осуществляющих плавание на внутренних водных путях Украины, утвержденной приказом Министерства транспорта Украины от 19 апреля 2001 г. № 225, и Правил контроля судов с целью обеспечения безопасности мореплавания, утвержденных приказом Министерства транспорта Украины от 17 июля 2003 г. № 545.