ДЖД увеличила отчисления в бюджет на 150 млн. грн.

Донецкая железная дорога за первое полугодие 2011 года перечислила в бюджет и государственные целевые фонды 1 млрд. 46 млн. грн., что на 153 млн. грн. больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ДЖД, которым располагает УНИАН.

Как отмечается в сообщении, расчеты с бюджетами всех уровней проведены в полном объеме и в установленные сроки. По оценкам специалистов, сегодня Донецкая железная дорога работает стабильно и выполняет все обязательства по отчислениям в государственный бюджет и целевые фонды, а также своевременно делает выплаты заработной платы работникам предприятия.

Как напоминают на ДЖД, основной доход Донецкая железная дорога получает от перевозок грузов, а убытки получает от перевозок пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).