«АэроСвит» с 20 августа откроет сообщение между Киевом и Бишкеком

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" открывает авиасообщение между Киевом и Бишкеком, столицей Кыргызской Республики.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, с 20 августа 2011 года украинский перевозчик приступит к выполнению полетов в Бишкек по субботам и в обратном направлении – по воскресеньям.

Продажа авиабилетов на рейсы открыта. Время в полете между городами составит примерно 5 часов. На линии планируется использовать среднемагистральные самолеты Boeing 737.

"Киев – Бишкек" станет 80-м международным направлением, обслуживаемым авиакомпанией "АэроСвит", а Кыргызстан – 33-й страной, в пункты которой крупнейший украинский авиаперевозчик доставляет пассажиров.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, активно развивающим маршрутную сеть. В марте-июле 2011 года компания освоила 8 новых воздушных линий в города Западной и Центральной Европы, России, Казахстана и Узбекистана. До конца 2011 г. – откроет ряд новых трансконтинентальных беспосадочных направления в страны Юго-Восточной Азии.

Эксплуатирует 23 самолета производства компании Boeing, включая 7 дальнемагистральных Boeing 767 и 16 среднемагистральных Boeing 737. Помимо этого использует воздушные суда перевозчиков-партнеров, в частности, Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145, Embraer 195 и Antonov 148.