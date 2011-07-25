Янукович уволил Пидмогильного с должности замглавы «Укравтодора»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Николая ПИДМОГИЛЬНОГО с должности заместителя главы Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор). Текст Указа Президента (№ 774/2011 от 25 июля т.г.) размещен на официальном сайте главы государства. Н.ПИДМОГИЛЬНЫЙ уволен в соответствии с поданным им заявлением. Напомним, Н.ПИДМОГИЛЬНЫЙ был назначен на должность замглавы «Укравтодора» в июне 2010 г.

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