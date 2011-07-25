Более тысячи человек приняли участие в конкурсе названий скоростных поездов Hyundai

Во Всеукраинском творческом конкурсе на оригинальное название предприятия скоростного движения, его логотип (фирменный знак), а также название межрегиональных электропоездов производства «Hyundai Rotem» приняли участие более 1000 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Как отмечается в сообщении, большинство участников предоставили по несколько вариантов названий и логотипов. Конкурс начался 23 июня и продолжался в течение месяца. Сейчас конкурсная комиссия начала прорабатывать варианты, после чего и будут определены победители в каждой из номинаций. «Особенно продуктивным оказался последний день подачи заявок: все старались успеть. У нас впереди важная и кропотливая работа», - отметил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

Как сообщал УНИАН, победителей ждет вознаграждение в размере 10 тыс. грн. и приглашение на презентацию открытия скоростного движения межрегиональных электропоездов производства компании «Hyundai Rotem», которые будут курсировать на маршрутах Киев - Харьков, Киев - Донецк и Киев - Львов.

Справка УНИАН. Скоростное движение вводится в рамках программы подготовки к проведению в Украине финальной части Чемпионата по футболу Евро-2012.

16 декабря 2010 года в Киеве ЮЖД и «Hyundai Corporation» подписали соглашение о поставке 10 новых межрегиональных электропоездов. Для обеспечения комфортной перевозки пассажиров на направлениях внедрения скоростного движения запланировано курсирование 6 межрегиональных двухсистемных электропоездов, производства «Hyundai Rotem», который поступят в Украину до начала Евро-2012, а еще 4 - до конца 2012 года.