ОЖД в 1-м полугодии увеличила чистую прибыль в 3,5 раза

Одесская железная дорога в 1-м полугодии т.г. увеличила чистую прибыль в 3,5 раза - с 21,76 до 76,04 млн. грн. Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Доход ОЖД вырос с 3 млрд. 589,6 млн. грн. до 4 млрд. 332,9 млн. грн., чистый доход составил 4 млрд. 43,7 млн. грн.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога обслуживает юго-западные области Украины. Пролегает по территории шести областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой.

На ОЖД приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины. В регионе Одесской железной дороги расположены крупные морские и речные порты, что обеспечивает высокую транспортную нагрузку.