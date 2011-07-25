ЮЖД в І полугодии получила 39,3 млн. грн. чистой прибыли

Южная железная дорога в январе-июне т.г. получила 39,327 млн. грн. чистой прибыли — на уровне аналогичного периода прошлого года (39,53 млн. грн.)

Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно данным ГКЦБФР, доход ЮЖД составил 3 млрд. 679,8 млн. грн. против 3 млрд. 201,5 млн. грн. за предыдущий период, чистый доход составил 3 млрд. 310,9 млн. грн.

Справка УНИАН. Южная железная дорога — одна из старейших железных дорог Российской империи /1869/ и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.