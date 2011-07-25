ДЖД снизила чистую прибыль в 3 раза – до 15 млн. грн.

Донецкая железная дорога в 1-м полугодии 2011 года снизила чистую прибыль в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. – с 48,6 до 15,12 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Доход ДЖД составил 4 млрд. 980,6 млн. грн. против 4 млрд. 466,8 млн. грн. в январе-июне 2010 г., чистый доход – 4 млрд. 172 млн. грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

ГП «Донецкая железная дорога» в первом квартале 2011 года получило 1 млн. 356 тыс. грн. чистой прибыли против 27 млн. 534 тыс. грн. за аналогичный период прошлого года.