ЮЗЖД увеличила чистую прибыль в 2 раза – до 30 млн. грн.

Юго-Западная железная дорога в 1-м полугодии т.г. увеличила чистую прибыль в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. – с 15,2 до 30,28 млн. грн. Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доход ЮЗЖД составил 4 млрд. 872,2 млн. грн. против 4 млрд. 057,6 млн. грн. в январе-июне 2010 г, чистый доход – 4 млрд. 439,3 млн. грн. (3 млрд. 669,4 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, Юго-Западная железная дорога по итогам 2010 года увеличила чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2009 годом – с 35,148 до 87,612 млн. грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.