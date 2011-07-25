УЗ направит 9 млн. грн. на обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями

В 2011 году «Укрзализныця» потратит более 9 миллионов гривен на выполнение мероприятий отраслевого плана «Безбарьерная Украина» по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

По состоянию на июль 2011 года, уже выполнен значительный объем работы: реконструирован пандус у входа в пригородный кассовый зал вокзала станции Львов; вокзал станции Черновцы оборудован пиктограммами, информационными щитами и т.п.; установлена тактильная карта расположения помещений вокзала станции Сумы; оборудованы звуковыми ориентирами вокзалы станций Винница и Хмельницкий; обновлена визуальная информация для лиц с ограниченными физическими возможностями на вокзале Симферополь; установлены кнопки вызова персонала на вокзале Севастополь; устроены специализированные туалетные кабинки для инвалидов на вокзалах Тернополь, Сумы и им. Т. Шевченко. Кроме того, систематически проводятся технические учения с работниками проездных бригад и вокзальных комплексов по улучшению обслуживания инвалидов.