Продажи абонементных билетов на ОЖД выросли на 23% - до 16,4 тыс.

За 6 месяцев 2011 года в пригородных кассах Одесской магистрали пассажиры приобрели 16,4 тыс. абонементных билетов, что на 3,1 тыс. (23,3%) больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, лидерами по продаже абонементных билетов по-прежнему остаются кассы вокзалов Одесской дирекции железнодорожных перевозок, где продажа увеличена на 2,1 тыс. проездных документов, что составляет 17,3% относительно показателей 2010 года.

Пассажиры могут выбрать удобный для них вид льготного проездного документа: льготный именной билет или абонементный билет выходного дня, который действует в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник, а также во все праздничные и предпраздничные дни.

Приобретение абонементного билета позволяет сэкономить до 45,5% от полной стоимости проезда. Также действуют студенческие абонементные билеты и детские с сохранением льготного тарифа, согласно законодательству Украины. Количество поездок по абонементным билетам ограничено.