ДЖД получила 3,6 млн.грн. компенсации за перевозку льготников — меньше трети необходимого

С начала года Донецкой железной дорогой перевезено пассажиров льготных категорий на сумму 13 346,1 тыс. грн., а компенсации получено лишь 3 625,3 тыс. грн. — 27,2% от необходимой суммы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

В частности, льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 11 млн. 847,6 тыс. грн., а получено лишь 3 млн. 487,3 тыс. грн. компенсации (29,4%). Кроме задолженности госадминистраций, за этот год Донецкая железная дорога недополучила за 2010 год от Донецкой областной госадминистрации — 9,2 млн. грн. и от Луганской областной госадминистрации — 1,0 млн. грн. От Министерства образования и науки Украины в этом году получено 138,0 тыс. грн. - 10% от необходимого; от Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта компенсации не поступают вообще.

Согласно сообщению, в целом Донецкая железная дорога за первое полугодие текущего года в пригородном сообщении перевезла 24 млн. человек, из них свыше 21 млн. (89,5%) — пассажиры льготных категорий. По анализу специалистов, Донецкая железная дорога ежемесячно несет убытки от пригородных пассажирских перевозок в размере более 38 млн. грн, которые возрастают.

В частности, за 6 месяцев этого года убытки от пригородных перевозок составили 232 млн. грн., что на 28 млн. грн. больше, чем за соответствующий период прошлого года. Покрытие расходов составляет лишь 5,57%.

Как отмечается в сообщении, если ситуация с компенсацией за льготные перевозки пассажиров в пригородном сообщении не изменится к лучшему, Донецкая железная дорога будет вынуждена отменять наиболее убыточные и наименее популярные поезда.

Справка УНИАН. Согласно Правилам перевозок, стоимость проезда в пригородном сообщении до 5 км составляет 3,8 грн, до 20 км — 5,0 грн, а максимальная (до 300 км с одной пересадкой) — 20,0 грн. В 2011 году Донецкая железная дорога согласно действующему законодательству Украины сохраняет все существующие льготы отдельным категориям населения (например, для участников Великой Отечественной войны, пенсионеров проезд бесплатный, для студентов дневной формы обучения — 50%, для детей 6–14 лет — 75% от полной стоимости билета). Всего 26 категорий пассажиров имеют льготы на проезд в пригородном сообщении.