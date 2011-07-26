Крым купит у «Богдана» 56 троллейбусов

«Автосборочный завод №1» компании «Богдан Моторс» и Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Крыма заключили договор о поставке 56 троллейбусов в Крым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.

По ее информации, договор с победителем торгов подписан 25 июля.

«Около половины приобретенных троллейбусов выйдут на крымские трассы до 26 октября, остальные вагоны поступят в Крым до конца года», - говорится в пресс-релизе.

Согласно информации о госзакупках, за право поставить троллейбусы в Крым боролись два предприятия: киевский «Богдан Лизинг» и луцкий «Автосборочный завод №1». Торги были проведены в первой декаде июля. Сумма контракта - 149,475 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году из стабилизационного фонда госбюджета было выделено около 142 млн. грн. на закупку 61 троллейбуса в Крым. Торги выиграл «Автосборочный завод №1» компании «Богдан Моторс». Компания поставила машины в Крым к марту 2011 года.

Справка УНИАН. Республиканскому предприятию «Крымтроллейбус» более 50 лет.

Оно занимается перевозками пассажиров в Симферополе и по дороге Симферополь-Алушта-Ялта.