На арестованном в Израиле круизном лайнере остаются шестеро украинского моряков

На арестованном в Израиле круизном лайнере «Рио» остаются шестеро украинского моряков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ сообщил сегодня на брифинге.

По его информации, 57 украинских моряков этого судна вернулись в Украину с 22 по 24 июля.

А.ДИКУСАРОВ также напомнил, что 21 июля в Украину вернулись еще трое граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 июля газета “Украина молода” написала, что в порту Израиля арестован круизный лайнер «Рио», на борту которого находятся, по данным издания, и 70 украинцев - членов экипажа.

Судно под флагом Мальты, на котором украинцы проработали почти год в составе международной команды из 360 человек, среди которых, в частности, и артисты и обслуживающий персонал, уже длительное время стоит в порту израильского города Ашдод.

Как сообщил по телефону «УМ» один из членов украинской части экипажа, чрезвычайная ситуация на судне сложилась после того, как владелец лайнера из-за финансовых проблем решил продать «Рио» вместе с командой.

13 июля А.ДИКУСАРОВ сообщил, что на лайнере находятся 65 украинцев. По информации Посольства Украины в Израиле, местный адвокат, который представляет интересы экипажа судна, в частности и граждан Украины, сообщил о достижении договоренности в решении вопроса относительно выплаты членам экипажа 80% задолженности по зарплате и приобретения для них авиабилетов для возвращения в Украину.