Основные работы по модернизации ж/д комплекса в Донецке завершат к концу года

Основные работы по комплексной модернизации вокзального комплекса Донецк будут завершены к концу 2011 г.

Как сообщает пресс-центр «Уукрзализныци», об этом сказал первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Сергей БОЛОБОЛИН в ходе инспекции подготовки железнодорожной инфраструктуры к скоростному движению на Юго-Западной, Южной и Донецкой железных дорогах.

"Работы ведутся в соответствии с графиками, утвержденными генеральным директором «Укрзализныци». Основная их часть будет завершена к концу 2011-го. Для удобства людей мы распределяем пассажиропотоки на станции Донецк, готовим контактную сеть, пути движения электропоездов со скоростью до 160 км/час. Для повышения уровня безопасности малодеятельные железнодорожные переезды будут закрыты, а некоторые переезды оборудуем шлагбаумами для полного перекрытия проезжей части, на них будут работать дежурные», - сообщил он.

Согласно сообщению, кроме полной реставрации существующего здания вокзала, здесь строятся пригородный и транзитный вокзалы, два конкорса и два торговых комплекса. За первое полугодие текущего года в этот объект инвестировано более 140 млн. грн., все работы ведутся за счет железной дороги.

Как отметил С.БОЛОБОЛИН, в целом на направлениях внедрения скоростного движения продолжаются масштабные работы по ремонту, модернизации и электрификации путей.

Напомним, в этом году запланировано модернизировать 311,7 км путей: на линии Киев-Коростень-Здолбунов-Львов запланировано модернизировать 80 км, на направлении Киев-Гребенка-Полтава-Красноград-Лозовая-Донецк - 231,7 км. Продолжаются работы по электрификации участка Полтава-Красноград-Лозовая, где в этом году запланировано электрифицировать 176 км эксплуатационной длины путей.