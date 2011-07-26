28 июля стартуют рейсы с новой полосы аэропорта «Донецк»

Регулярные полеты с новой взлетно-посадочной полосы КП «Международный аэропорт «Донецк» будут выполняться уже с четверга, 28 июля.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом сказал вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня, 26 июля, во время торжественного открытия новой современной взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта «Донецк».

«Мы ждали открытия новой полосы 8 лет - с осени 2003 года, когда было начато ее проектирование. Само строительство ВПП было начато в 2007 году, однако недостаточное финансирование не позволило закончить строительство в 2010 году. Сейчас все работы завершены, и уже послезавтра с нее будут выполняться регулярные полеты», - отметил он, добавив, что старая полоса будет использоваться в качестве рулежной дорожки.

Вице-премьер-министр сообщил, что на строительство новой полосы было израсходовано 225 млн. долл. «Для сравнения: взлетно-посадочная полоса в аэропорту «Борисполь», построенная 11 лет назад, стоила 200 млн. дол.", - сказал он.

По словам Б. КОЛЕСНИКОВА, новая искусственная полоса в Донецке способна принимать любые виды самолетов, включая Boeing-747 и Airbus-380, до этого момента аэропорт не имел возможности принимать воздушные суда такого класса и был закрыт для дальнемагистральной авиации.

Напомним, сегодня состоялось открытие новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Донецк», на новую ВПП сегодня приземлился самолет «Мрия». Новая взлетно-посадочная полоса в Донецке имеет длину 4 км, ширину - 75 метров, толщину - 1 метр.

Работа по реконструкции аэродромного комплекса КП «Международный аэропорт «Донецк» разделена на три этапа: первый включает непосредственно ВПП, второй - предусматривает строительство соединительных рулежных дорожек № 1, № 2 и участка магистральной рулевой дорожки длиной 1,64 км. Оба этих этапа уже выполнены, что позволило успешно провести процесс сертификации ВПП и ввести ее в эксплуатацию. При строительстве были использованы сверхпрочный бетон марки М-450. Проложены 650 тыс. куб. метров бетона и 700 тонн арматуры, выполнены 550 тыс. кв. метров покрытия. Общая площадь, на которой проводились работы, - 270 гектаров.

Третий этап предусматривает строительство объектов, которые не являются необходимыми для переключения взлета и посадки на новую ВПП, - он завершится в текущем году. На этом этапе будет построено еще 2,2 километра магистральной рулевой дорожки, а также завершено строительство соединительных рулежных дорожек №№ 3, 4, 5, 6. Кроме того, в этом году строители планируют уложить 520 тыс. кв. метров покрытия на перронах Донецкого аэропорта. Всего на третьем этапе необходимо проложить около 700 куб. метров бетона.

Справка УНИАН. Строительство взлетно-посадочной полосы проводило ООО «Дорожное строительство «Альтком» в рамках реконструкции КП « Международный аэропорт «Донецк». Этот проект - часть Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. Работы на объекте стартовали летом 2007 года. На начальных этапах строителей консультировала группа инженеров ведущих немецких компаний «F. KIRCHHOFF» и «FUGEM».