Объявление УЗ об торгах на приобретение локомотивов размещено на сайте «Государственные закупки»

Объявление об открытых торгах на приобретение локомотивов на заказ «Укрзализныци» размещено на официальном общегосударственном веб-портале «Государственные закупки» (www.tender.me.gov.ua).

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», номер бюллетеня - 88 / 4 (534 / 4) от 25.07.2011, номер объявления - 128723. Также информация о торгах появится на официальном веб-портале ГП «Укрзализнычпостач» (www.uzp.kiev.ua). Подробности и документация конкурсных торгов - на официальных сайтах по государственным закупкам.

Наименование предмета закупки - локомотивы железнодорожные, (электровозы магистральные). Количество товаров или объем выполнения работ - 4 лота. Срок поставки товаров - 2012-2016 годы. По условиям конкурса до 09.00 25.08.2011 будет продолжаться процесс получения предложений, в этот же день состоится раскрытие конкурсных торгов.

Напомним, задача по обновлению локомотивного парка был поставлен перед «Укрзализныцей» Президентом Украины Виктором Януковичем и вице-премьер-министром-министром инфраструктуры Украины Борисом Колесниковым.

Генеральный директор Укрзализныци Владимир Козак заявил о необходимости кардинального обновления локомотивного парка украинских железных дорог и необходимости принятия специальной пятилетней программы обновления локомотивного парка.

Напомним, что 20 июля 2011 года, Укрзализныця подписала два меморандума о сотрудничестве по производству грузовых электровозов. Первый - с ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «Лугансктепловоз» о строительстве для украинских железных дорог 292 грузовых электровозов серии 2ЭЛ-4 в течение 2012-2016 годов. Второй - с АО "Электровозостроитель" (Грузия) на производство 141 магистрального грузового электровоза постоянного тока ВЛ11М / 6 и их аналогов 8Е1и протяжении 2012-2016 годов.