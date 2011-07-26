В инфраструктуру украинской сети обмена трафиком включен сервер I-ROOT

Корневой DNS-сервер I-ROOT включен в состав инфраструктуры ДП «Украинская сеть обмена трафиком» (UA-IX).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ).

Как отмечается в сообщении, специалисты UA-IX и шведской точки обмена трафиком NETNOD завершили настройку программного обеспечения и ввели в строй оборудование.

В результате прямого включения ROOT DNS-сервера в UA-IX отечественные интернет-пользователи получат более надежный доступ к Интернету. Возможность использования локального Root-сервера позволит защитить от коллапса национальный сегмент Сети в случае повреждения международных магистралей. Таким образом, чем больше размещено Root-серверов в Украине, тем выше надежность работы Интернета в стране.

Напомним, что 30 сентября 2010 года на RIPE Regional Meeting в Москве была достигнута принципиальная договоренность с Kurtis Lindqvist, генеральным директором шведской точки обмена трафиком NETNOD, относительно включения в UA-IX зеркала I-ROOT.

Справка УНИАН. «Украинская сеть обмена Интернет-трафиком» (UA-IX) — дочернее предприятие Интернет Ассоциации Украины, созданное на основе одноименной сети обмена трафиком, которое работает с августа 2000 года. Целью создания UA-IX было обеспечение максимальной связности сетей украинских провайдеров и организация эффективного обмена трафиком между ними по кратчайшим маршрутам без выхода в зарубежные сети. UA-IX является ассоциированным членом European Internet Exchange Association (EURO-IX). Сегодня участниками UA-IX являются свыше 110 операторов, интернет-сервис-провайдеров и др.

Интернет Ассоциация Украины (ИНАУ) — открытое добровольное объединение юридических лиц, которое объединяет свыше 100 участников рынка информационно-коммуникационных технологий.