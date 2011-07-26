Чистый убыток "Укртелекома" в первом полугодии составил 215,4 млн. грн.

Чистый убыток "Укртелекома" в 1-м полугодии 2011 года составил 215,41 млн. грн. (первое полугодие 2010 года компания закончила с прибылью 47,9 млн. грн.).

Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом основная часть убытка компании приходится на 1-й квартал 2011 года - 200,23 млн. грн., во 2-м квартале 2011 года убыток составил почти 15,2 млн. грн.

Общий объем доходов компании (с НДС) от всех видов деятельности за 1-е полугодие 2011 года составил 4124,7 млн. грн., что на 153,4 млн. грн., или на 3,6%, меньше аналогичного периода прошлого года (без учета НДС – 3 млрд. 500,3 млн. грн., или на 145 млн. грн. меньше).

Объем доходов от предоставленных услуг связи за 1-е полугодие 2011 года составил 3920,8 млн. грн., что на 81 млн. грн., или на 2,0%, меньше аналогичного периода прошлого года, что объясняется последующим падением объемов исходного телефонного трафика в пределах 16%. Частично уменьшение доходов от падения трафика компенсировано за счет повышения тарифов на услуги местной телефонной связи 1 мая 2011 года (прирост составляет 55,3 млн. грн.).

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Количество абонентов фиксированной телефонной связи составляет более 10,2 млн. абонентов, широкополосного Интернета – более 1,1 млн. человек. Компания также предоставляет услуги мобильной связи.

Основным акционером компании является ООО "ЕСУ" (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 182 физическим и юридическим лицам.