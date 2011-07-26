Мобильным Интернетом «МТС Украина» во втором квартале воспользовались 5 млн. чел.

Во втором квартале 2011 года возможностями мобильного доступа в Интернет от МТС воспользовалось около пяти миллионов пользователей, используя для этого как мобильный телефон, с настроенным WAP и GPRS/EDGE, так и модемы «МТС Коннект» и «МТС Коннект 3G».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Суммарный объем потребляемого абонентами МТС мобильного Интернет-трафика за это время составил 1 675 Терабайт (1,64 Петабайта) – в среднем 18,5 ТБ в день.

Львиную долю потребления мобильного Интернета абонентами «МТС Украина» составляют смартфоны и модемы «МТС Коннект» и «МТС Коннект 3G» – более трех миллионов пользователей выбрали именно такой вариант Интернет-серфинга. По сравнению с I кварталом текущего года, количество 3G-устройств, регистрирующихся в сети «МТС Украина» увеличилось на 10%, а прирост трафика у абонентов GPRS/EDGE за аналогичный период составил 12,5%.

На рост абонентской базы и прирост трафика, по оценкам специалистов МТС, повлияли сбалансированная тарифная политика в сегменте передачи данных и запуск новых маркетинговых акций и специальных предложений для абонентов.

МТС предоставляет абонентам услуги мобильного доступа в Интернет на основе двух технологий – EDGE и CDMA2000 1xEV-DO Rev.A (3G). Сервис на основе технологии EDGE обеспечивается на всей GSM-сети оператора. Сервис высокоскоростного широкополосного мобильного доступа в Интернет 3G доступен абонентам более чем в 220 населенных пунктах по всей Украине: во всех областных центрах, а также в больших и малых городах областного и местного подчинения.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,48 млн. абонентов. Выручка за 2010 год составила 8,5 млрд. гривен. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ведущего телекоммуникационного оператора в России и странах СНГ (консолидированная абонбаза составляет более 100 миллионов абонентов).