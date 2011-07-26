«Галнафтогаз» сократил прибыль на 91%

ПАО «Концерн «Галнафтогаз» (г. Львов) в январе-июне сократило чистую прибыль на 90,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 14,670 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-июне концерн "Галнафтогаз" сократил чистый доход на 57,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 1 млрд. 704,519 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 57,2% – до 2 млрд. 45,334 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. Концерн владеет сетью из 294 современных автозаправочных комплексов «ОККО». Всего компании принадлежит 320 АЗС. Компания располагает 10 нефтебазами и 104 бензовозами.

В сети «ОККО» работают две речные заправочные станции «ОККО», две АГНКС «ОККО» и 121 автогазозаправочный пункт сжиженного газа (АГЗП).

АЗК «ОККО» размещены во всех областях Украины и в АР Крым.