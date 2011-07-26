«Мотор Сич» увеличила прибыль на 67%

ОАО «Мотор-Сич» (г. Запорожье), по предварительным данным, в январе-июне увеличило чистую прибыль на 66,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 707,874 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в январе-июне «Мотор Сич» увеличила чистый доход на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 2 млрд. 395,940 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 20,1% – до 2 млрд. 440,456 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Мотор-Сич» увеличила чистую прибыль на 68,6% по сравнению с 2009 годом – до 1 млрд. 249,368 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

Согласно данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, по состоянию на ноябрь 2010 года 73,2856% акций ОАО «Мотор Сич» принадлежали ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,9866% – физическим лицам.