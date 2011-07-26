Херсонский судостроительный завод заложил два нефтеналивных судна проекта RST26.

Как сообщает негосударственная проектно-конструкторская и инженерная фирма «Морское Инженерное Бюро» (Одесса), Херсонский судостроительный завод 22 июля текущего года заложил секции головного и второго судна серии проекта RST26.

Сдача судов серии проекта RST26 на ХСЗ ожидается в 2012 году.

Проект RST26 разработан Морским Инженерным Бюро.

Суда проекта RST26 строятся на класс Российского Речного Регистра - М-СП 3,5.

Также суда удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала, Волго-Балтийского пути и Беломорско-Балтийского канала.

Суда данного проекта предназначены для смешанной (река-море) и морской перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки.

Габаритная длина судна проекта RST26 составляет 118,87 м, ширина судна - 13,0 м, высота борта - 5,8 м.

Вместимость восьми грузовых танков и двух отстойных танков 5 тыс. куб. м, дедвейт в море - около 4,6 тыс. тонн при осадке 4,784 м, в реке при осадке 3,60 м - около 2,82 тыс. т, скорость в эксплуатации - 10 узлов.

В качестве главных двигателей будут использованы два среднеоборотных дизеля мощностью по 567 кВт, работающие на дизельном топливе MDO с температурой вспышки более 60 градусов. Автономность плаванья – до 12 суток. Экипаж 12 человек (16 мест).

Справка. ОАО Херсонский судостроительный завод (ХСЗ) — судостроительное предприятие, одно из крупнейших в Украине. Находится в Херсоне. Основано в 1951 году. ОАО «Херсонский судостроительный завод» расположен на юге Украины, в устье реки Днепр. В 1953 году со стапелей завода сошли первые танкеры «Херсон» и «Грозный». Через несколько лет началось производство сухогрузных судов.

За годы независимости Украины херсонские судостроители построили ряд различных судов, в том числе 13 танкеров для судовладельцев Норвегии, Дании, России, два судна арктического снабжения в ЮАР и Китай, четыре многоцелевых сухогруза для Филиппин и Норвегии.

В 2008 г. инвестиционная компания “Смарт-холдинга” Energees Investments получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение пакета акций ХСЗ.

ХСЗ является базовым предприятием для создания «Смарт-холдинг»» судостроительного холдинга в составе «Черноморского судостроительного завода» (ЧСЗ) и «Судостроительного завода им. 61 коммунара» (оба - Николаев).