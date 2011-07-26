Украина относительно аэропорта «Донецк» ведет переговоры с трансконтинентальными авиакомпаниями

19:00, 26 июля 2011
Транспорт/Связь
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Украина уже сегодня ведет переговоры с международными трансконтинентальными авиакомпаниями для использования в будущем нового аэропорта «Донецк».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке после торжественного открытия новой взлетно-посадочной полосы вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

Говоря о перспективах использования новой взлетно-посадочной полосы, которая соответствует самым высоким международным стандартам, а также с учетом открытия в декабре нового терминала в аэропорту «Донецк», вице-премьер-министр сказал: «Мы уже ведем переговоры с несколькими авиакомпаниями трансконтинентальными… Ведь у полосы – дальнемагистральные возможности… Никогда Донецк до этого не имел возможности для дальнемагистральной авиации».

По словам Б. КОЛЕСНИКОВА, аэропорт «Донецк» можно будет использовать для авиаперелетов, как транзитный стыковочный узел (хаб).

«Украинский Авиа-Тур-Альянс с нынешней осени начнет полеты в Пекин из Донецка на «Боинге – 767», а с весны - еще несколько юго-восточных азиатских компаний войдут в Донецкий аэропорт, и будут использовать его, как транзитный Хаб. Это сделает его удобным для жителей юго-востока Украины», - объяснил вице-премьер-министр, напомнив, что терминал сможет обслуживать до 5 млн. пассажиров в год.

Как сообщал УНИАН, сегодня в международном аэропорту «Донецк» торжественно открыта новая взлетно-посадочная полоса. Перед открытием полосы в небе над городом появился самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрія». На высоте около 400 метров он пролетел над стадионом «Донбасс Арена», сделал два круга над центром города, после чего совершил посадку на новой полосе.

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