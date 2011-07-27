Из-за жесткости пограничников и таможенников суда уходят из Севастополя - Яцуба

Излишняя жесткость пограничников и таможенников привела к тому, что «обработка судов из Севастополя уходит» в Евпаторию, другие порты Крыма, чего допустить нельзя. Об этом заявил 26 июля журналистам председатель Севастопольской горгосадминистрации Владимир ЯЦУБА.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «вопрос обслуживания судов, заходящих в Севастополь, надо решать комплексно, решать так, как решил Крым. Ибо в Крыму созданы все благоприятные условия для обработки судов, упрощения процедур. Это все - в контексте поручения Президента о дерегуляции».

В.ЯЦУБА добавил, что будет обсуждать эту тему с руководителем Государственной пограничной службы Украины, и уже провел соответствующий разговор с руководителем Государственной таможенной службы.

«Нужны такие же процедуры, которые введены законом о дерегуляции в строительстве. Страдает яхтинг: яхты уходят в Турцию, в Грецию. Украину яхты избегают. И только из-за того, что кто-то хочет показать, что он здесь большой человек и спасает страну. А от кого он спасает, я не знаю», - отметил В.ЯЦУБА.