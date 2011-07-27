«Альтком» отказывается назвать цену аренды "Мрии" для открытия взлетной полосы в Донецке

В финансово-промышленной группе «Альтком» отказываются называть стоимость аренды большого грузового самолета Ан-225 «Мрия», участвовавшего 26 июля в открытии новой взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Донецк».

Об этом корреспонденту УНИАН заявили в пресс-службе «Альткома», сославшись на коммерческую тайну.

«Никто из представителей компании не назовет сумму, потраченную на аренду самолета «Мрия», – заявили в пресс-службе.

В то же время, вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ на пресс-конференции в Донецке подчеркнул, что эти вопросы сегодня – не главные, а главное – «картинка».

Отвечая на вопрос УНИАН, насколько затратным стал этот демонстрационный полет «Мрии», и использовались ли в этот раз возможности данного самолета для перевозки каких-либо грузов в Донецк, вице-премьер-министр сказал: «Компания, которая строила аэропорт и строит терминал (Финансово-промышленная группа «Альтком» - УНИАН), это они организовали открытие (взлетно-посадочной полосы), поэтому этот вопрос, наверное, нужно адресовать к ним».

«А что касается, пустой он или полный, – ну конечно, он пустой», – добавил вице-премьер.

Подытоживая сказанное, Б.КОЛЕСНИКОВ заключил: «Думаю, что слова Дмитрия Менделеева «Возможность, доказанная делом», написанные на гербе Донецкой области, - это вот одна из картинок. И я думаю, даже она не самая главная на сегодняшний день».

В то же время, по справочным данным сайта «АвиаПорт» (http://www.aviaport.ru/), который является информационным проектом Отраслевого агентства «АвиаПорт», стоимость аренды самолета Ан-225 зависит от характера груза, но один летный час «Мрии» (по ценам 2009 года) стоил дороже, чем самолета «Руслан». При этом летный час аренды «Руслана» стоил тогда до 25 тыс. долларов в час.

Как сообщал УНИАН, 26 июля в международном аэропорту «Донецк» торжественно, под звуки оркестра и с участием танцоров была открыта новая взлетно-посадочная полоса. Кульминацией события стало приземление на новую полосу самолета Ан-225 «Мрия», который перед этим сделал несколько демонстрационных кругов над Донецком.