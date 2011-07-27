Утвержден перечень объектов строительства автодорог в Киеве на сумму 265 млн.грн.

Кабинет Министров Украины своим распоряжением №503-р от 6 июня т.г. утвердил перечень объектов строительства автомобильных дорог коммунальной собственности (включая проектно-изыскательные работы) и объем бюджетных средств для их финансирования в размере 265 млн. грн.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№135 от 27 июля т.г.).

Согласно документу, в текущем году планируется строительство транспортной развязки (1781,54 кв. м) возле станции метрополитена «Днепр» стоимостью 84,5 млн. грн., строительство первой очереди транспортной развязки на примыкании просп. Науки к Столичному шоссе стоимостью 155,5 млн. грн., а также строительство Подольского мостового перехода через Днепр стоимостью 25 млн. грн.