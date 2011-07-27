Гендиректор “Киевавтодора”: ремонт тротуаров на мосту Патона завершится в конце октября

Генеральный директор коммунальной корпорации “Киевавтодор” Георгий ГЛИНСКИЙ заявляет, что ремонт тротуаров на мосту Патона в столице завершится только в конце октября.

Об этом пишет газета “Хрещатик” (№107 (3932) от 27 июля).

Говоря о полномасштабной реконструкции моста Патона, он отметил, что она не будет начата, пока не будут введены дополнительно другие мостовые переходы.

“Если говорить конкретно о мосте Патона, то в настоящее время мы ремонтируем там тротуары и параллельно разрабатываем проект обновления всего моста. Мы не начинаем полномасштабной реконструкции, пока не будут введены дополнительно другие мостовые переходы”, - сказал Г.ГЛИНСКИЙ.

По его словам, “сегодня уже имеем введенный Дарницкий автомобильно-железнодорожный мостовой переход, построим Подольско-Воскресенский мостовой переход, а тогда уже можно приступать к реконструкции моста Патона”.

Он добавил, что “будет предусмотрено, конечно, увеличение количества полос движения”, а проектанты рассмотрят возможность обустройства трамвайного полотна и возвращения трамвая.

На вопрос, успеют ли отремонтировать тротуары на мосту Патона до сентября, когда на дорогах в разы увеличится количество машин, гендиректор “Киевавтодора” сказал, что “всего сделать не успеем, потому что очень много работ под мостом”. “Ежедневно на объекте задействованы приблизительно 20 рабочих, и еще 60 - под мостом. Тротуары планируем завершить в конце октября этого года”.