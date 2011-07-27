Цены на новые автомобили в Европе в 2010 г. снизились на 2,5%

Брюссель. Цены на новые автомобили в Европе в 2010 году снизились на 2,5%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют данные доклада, опубликованного Еврокомиссией.

Еврокомиссия отмечает, что снижение цен стало возможным в результате ряда мер, предпринятых для усиления конкуренции на рынке.

«Приятно видеть, что потребители в Европе получают преимущества от конкуренции на рынке новых автомобилей, и продолжают радоваться значительному снижению цен», - заявил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы конкуренции, Хоакин АЛМУНЬЯ.

В целом, разница в ценах на новые автомобили в разных странах-членах ЕС также несколько уменьшилась, хотя иногда все еще остается значительной, - отмечают в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно результатам доклада, наиболее значительное падение реальных цен на новые автомобили в 2010 году было зафиксировано в Словакии (-17,4%), Болгарии (-13,5%), Словении (-11,8%) и Чехии (-9,0%).