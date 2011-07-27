ОЖД в І полугодии увеличила перевозку пассажиров в дальнем сообщении на 2,8%

14:29, 27 июля 2011
Транспорт/Связь
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За январь-июнь текущего года в дальнем сообщении услугами Одесской железной дороги воспользовались 3 млн. 448,4 тыс. пассажиров, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

Согласно сообщению, за июнь этот показатель составил 868,7 тыс. человек, что на 2,2% больше, чем за июнь прошлого года. Самыми популярными направлениями в дальнем сообщении традиционно остаются киевское и крымское.

В пригородном сообщении рост пассажиропотока в І полугодии составил 1,6%, за полгода пассажиры оформили более 2,6 млн. проездных документов, что на 42,3 тыс. превышает прошлогодний показатель. Как напоминают на ОЖД, пик летних перевозок на железной дороге традиционно приходится на июль.

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